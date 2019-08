Valenciennes : Toyota va recruter 500 personnes pour fabriquer une nouvelle voiture en 2020

L'usine automobile du constructeur japonais Toyota à Onnaing, près de Valenciennes, va recruter 500 personnes. Objectif : ouvrir une nouvelle ligne de production afin de fabriquer une toute nouvelle voiture en 2020."On a un outil industriel qui a été modernisé et donc on est prêt pour l'avenir et pour continuer notre croissance en France", explique Luciano Biondo, président de Toyota France, à France 2 L'usine veut produire 50 000 voitures de plus par an. Beaucoup de postes sans qualification requise sont à pourvoir, comme celui d'Amandine Lermitte, recrutée en CDD. Assistante maternelle, elle ne trouvait pas de travail dans sa branche. Elle a alors décidé de postuler et espère, à terme, signer un CDI.Même si pour l'instant, le premier employeur du Valenciennois n'embauche que des CDD de 18 mois, le nombre de CDI dans l'usine est en augmentation, contrairement à d'autres. En 2018, ils étaient 2 938 l'an dernier contre 3 150 en 2019.Ce nombre doit même atteindre 3 600 en 2020. Une fois la période de recrutement terminée, 4 500 personnes travailleront dans l'usine automobile.