Valenciennes : l'usine PSA va lancer une nouvelle ligne de production

Entre l'usine PSA de Valenciennes et celle de Metz, ce sont finalement les Nordistes qui l'ont emporté. Le groupe PSA a choisi le site valenciennois pour lancer une nouvelle ligne de production de boîtes de vitesse, selon le syndicat FO PSA Valenciennes.



Il s'agit plus précisément d'une boîte de vitesse automatique à six rapports, l'EAT6 produite sous une licence japonaise, comme l'a annoncé la direction à son personnel ce mercredi 21 mars.



300 000 boîtes par an

Selon la communication du siège de PSA, situé en région parisienne, les boîtes de vitesse EAT6 équipent "tout ce qui est cœur de gamme", avec "une certaine performance".



Jusqu'à présent, l'entreprise en importait 400 000 par an. Cela devrait changer, puisquee la production commencera début 2020 pour atteindre dès mars son rythme de croisière de près de de 300 000 boîtes par an. C'est presque un tiers de la production actuelle de l'usine, qui compte 2000 employés.





Près de 200 embauches prévues

Y aura-t-il des créations d'emploi ? On peut le supposer, étant donné que quatre équipes seront mises en place pour gérer la ligne de production (deux équipes qui se relaieront en journée, une équipe la nuit, et une équipe le week-end).



Mais ce lancement coïncidera avec la fermeture dès cet été des lignes de production des boîtes de vitesse AL4 et MC, aujourd'hui obsolètes, et qui s'arrêteront à l'horizon 2020. La ligne de production de l'EAT6 occupera sera d'ailleurs installée dans celle jusque-là dévolue à l'AL4. Il y aura donc des salariés à replacer.



Selon la communication du siège de PSA, sur les 250 salariés qui seront déployés sur cette ligne de production, l'entreprise prévoit 50 replacements depuis d'autres lignes et 200 embauches.



Selon FO PSA Valenciennes, la direction du site envisagerait de demander au siège de PSA l'emploi de 30 CDI supplémentaires.