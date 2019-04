Valenciennois : un trafic de drogues démantelé, de la cocaïne, des fusils à pompe et des voitures de luxe saisis

[#ContreLesTrafics de stupéfiants] Découvrez le bilan de l'opération d'ampleur menée sur #Escaudain et #Lourches par la sureté départementale avec l'assistance des #policiers de #Valenciennes, de la BAC D, d’équipes cynophiles, du GIR et du #RAID.



➡️ https://t.co/r4VVYW45xS pic.twitter.com/QMlp9P2e1t — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 12 avril 2019

Les policiers du Valenciennois ont mis fin à un important trafic de drogue en menant plusieurs opérations conjointes à Lourches et Escaudain (Nord) au début du mois, selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès de la DDSP 59.Les opérations se sont déroulées leà l'aube et ont conduit à l'interpellation de neuf personnes, dontet écrouées par le parquet de Valenciennes.Parmi les produits et équipements saisis, "avec munitions, plus de 25 000 euros en liquide etqui servaient au trafic ou qui en étaient le fruit" indique-t-on à la police, qui vient d'être habilitée par le procureur de Valenciennes à communiquer sur cette affaire.