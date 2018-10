Vallourec : l'offre de reprise d'Altifort est “solide“ pour Le Maire, ”viable” pour les experts

#Ascoval : @BrunoLeMaire et @AgnesRunacher reçoivent à Bercy l'ensemble des parties prenantes, afin de poursuivre les discussions pic.twitter.com/QuXJZZKIl3 — Ministère de l'Économie et des Finances (@Economie_Gouv) 31 octobre 2018

#ascoval Le cabinet Roland berger dit que le projet et "solide", "crédible " "viable".

Le ministre dit qu'"il y a un espoir, ».

C'est une note positive qui va permettre d'enclencher une dynamique autour de ce projet — Fabien Roussel (@Fabien_Rssl) 31 octobre 2018

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a jugé mercredi "solide" l'offre de reprise de l'aciérie Ascoval par le groupe Altifort. L'entreprise propose un "" selon le cabinet d'experts mandaté par le gouvernement.Bruno Le Maire a assuré aux syndicats et aux élus qu'il y avait, en redressement judiciaire, même si "un certain nombre de fragilités subsistent".Altifort a présenté une offre de reprise de l'usine de production d'aciers de moyenne et haute gamme impliquant queOr Vallourec, spécialiste des tubes en acier sans soudures et dont l'Etat est actionnaire à 17%, a refusé cette demande , obligeant le gouvernement et Altifort à travailler sur. Une offre à laquelle les syndicats veulent croire, mais sur laquelle l'exécutif se montre jusqu'ici prudent.Le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et le député PCF du Nord Fabien Roussel ont assisté à une réunion qui s'est tenue ce mercredi à Bercy. Ils l'ont jugéeLe cabinet d'experts indépendants Roland Berger, mandaté pour étudier le projet de reprise, a identifié un "besoin de financement depour financer la reprise des pertes et les investissements, notamment le train à fil". Il a estimé que, parmi les priorités, il fallait que l'usine d'Ascoval, actuellement à l'arrêt, ""."Je ne laisserai personne entraver une reprise crédible pour les salariés et pour le site industriel", a encore déclaré Bruno Le Maire, qui "a choisi de laisser de côté" Vallourec, principal client et premier actionnaire d'Ascoval.





Une "bonne nouvelle" ?

"Si ça échoue, je rappellerai à Vallourec ses responsabilités : ils ont intérêt que la reprise marche mais je pense qu'car je ne peux pas déshabiller Pierre pour habiller Paul", a ajouté le ministre.Ces déclarations, alors que la réunion à Paris n'était pas encore terminée, sont "", a aussitôt réagi Salvatore Benedetti, délégué du personnel d'Ascoval et élu au CE. "Ça fait plusieurs mois qu'on se bagarre. On n'y croyait plus. Il va falloir remonter nos manches et"."Il y a encore beaucoup de scepticisme, a tempéré Gérard Del Tufo, délégué CFDT. Il faut voir les conditions [de reprise]. Il faut des commandes fermes,."Les sidérurgistes d'Ascoval ne travaillent plus depuis le 23 octobre et ont bloqué vendredi le site de production de Vallourec à Aulnoye-Aimeries pour