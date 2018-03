Vallourec à Saint-Saulve : le gouvernement ne veut “aucun départ contraint”

UDI_off : RT UDI_Nord: .beadescamps, députée UDI_off de la 21e circonscription du Nord, interrogeait le Gouvernement sur le dossier de la Tuberie de #Vallourec pic.twitter.com/m4MMiM3zet — Fédération UDI 34 (@UDI34Herault) 6 mars 2018

Les autres sites ont peut-être trouvé acheteur

Bruno Le Maire a "", a déclaré M. Dussopt, répondant à la députée(UDI, Nord).Le ministre a aussi demandé "quepour permettre le maintien d'un niveau d'activité fort sur le territoire", a ajouté le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics.Concernant deux autres sites de Vallourec en cours de cession, à Cosne-sur-Loire (Nièvre) et Tarbes (Hautes-Pyrénées), "des acheteurs potentiels ont approché la société et sont en train d'approfondir le dossier pour formuler une offre", a-t-il précisé.Le secrétaire d'Etat a affirmé que "le gouvernement est particulièrement attentif à ces restructurations" et a noté que "e".Le groupe Vallourec ade sa ligne de finition de tubes chaudièresen raison d'une "baisse continue des volumes dans l'énergie électrique conventionnelle".