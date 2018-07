Vendegies-sur-Écaillon : la fenêtre cède, un enfant de 4 ans chute du premier étage du centre aéré

Pourquoi cette fenêtre a-t-elle cédé ? C'est le question à laquelle les enquêteurs vont devoir répondre, après l'accident survenu jeudi après-midi, à Vendegies-sur-Écaillon. Il est environ 16h30 lorsque les pompiers sont appelés en urgence dans un centre aéré.



Alors qu'un enfant de 4 ans s'appuyait sur une vitre du premier étage pour observer l'extérieur, celle-ci a cédé et l'enfant a fait une chute d'environ 2,5 mètres.



Une enquête ouverte

Les pompiers prennent immédiatement en charge la petite victime qui présente un traumatisme au visage, avec une dent cassée et des plaies sur le nez et les lèvres. Son pronostic vital n'est pas engagé.



Alors que le père de l'enfant et le maire de la commune accourent, le petit garçon est transporté au centre hospitalier de Valenciennes. La brigade de Solesmes a été chargée de l'enquête, afin de déterminer s'il y a eu des manquements ou des négligences.