Victorieux à Orléans, le VAFC souffle enfin

La route tourne pour le VAFC ?

Dès la 7è minute, le match aurait pu prendre une toute autre dimension. L'US Orléans, lanterne rouge de la Ligue 2, trouve la transversale sur le premier corner du match. Mais les hommes d'Olivier Guégan, placés sous la bonne étoile de Daniel Leclercq, ont su multiplier les occasions et concrétiser.A la 28è minute, le VAFC contre, Malek Chergui sert Teddy Chevalier. L'attaquant nordiste marque le seul but du match.La deuxième mi-temps offre un jeu plus intensif, avec différentes frayeurs des deux côtés. Orléans domine en terme de possession, mais l'équipe a manqué de réalisme devant les cages de Jérôme Prior. En fin de seconde mi-temps, Valenciennes s'octroie plusieurs occasions, sans concrétiser.Les cartons jaunes pleuvent sur Orléans : Alioune Ba (57'), Joseph Lopy (59'), Gauthier Pinaud (76) et Gabriel Mutombo (90+ 6') sont avertis. Dans les rangs du VAFC, Gauthier Hein reçoit lui aussi un carton jaune (51').La semaine passée, Valenciennes s'est imposé face à l'US Maximin. Le VAFC accède ainsi au 8è tour de la Coupe de France. Avec cette nouvelle victoire face à Orléans, Valenciennes remonte à la 10e place du classement provisoire de la Ligue 2.Vendredi 29 novembre, le club revient au stade du Hainaut pour le derby du Nord, face au RC Lens, 2e au classement du championnat. Un derby qui sera fort en émotions, après le décès de l'emblématique Daniel Leclercq. Il avait entraîné Valenciennes pour la saison 1986-1987 puis en 2003-2005.