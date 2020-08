VIDÉO. Comment fonctionne l'opération "Tranquillité Vacances" mise en place par la police ?

Valenciennes : l'opération Tranquillité vacances aux côtés des policiers • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

300 contrôles en juillet à Valenciennes et ses environs

#Valenciennes, les services de @PoliceNat59 passent contrôler les habitations des vacanciers. Ce service est gratuit, il suffit de se rendre au commissariat le plus proche 48 h à l'avance. Reportage sur @F3nord avec @DevredMarc #OTV pic.twitter.com/3RakFc4Tbm — Théry Bertrand (@TheryBertrand) August 10, 2020

C'est un service en place toute l'année, mais qui devient un véritable rituel à l'arrivée de l'été. Des policiers s'arrêtent, pendant leur patrouille quotidienne, à différentes maisons qu'ils inspectent depuis l'extérieur, afin de s'assurer qu'aucune n'a été cambriolée.Le service est gratuit, mais les personnes doivent en faire la demande au commissariat. "Ce qu'on demande aux personnes, c'est de se présenter 48 heures avant au commissariat afin de remplir un formulaire précisant leurs dates de congés, les personnes éventuellement qui vont venir retirer leur courrier ou aérer leur logement, les véhicules qui vont rester ou tout renseignement qui sera utile", explique le commandant Jérôme Coterelle, chef de subdivision du centre de Valenciennes (Nord). De quoi alimenter un logiciel, qui fournira la liste des maisons à aller vérifier.Sur place, les agents visitent les maisons et cherchent la moindre trace d'effraction. "On laisse un avis de passage et ensuite, au commissariat, on remplit sur notre logiciel comme quoi on est bien passés à telle heure, ce qu'on a constaté", glisse l'un d'entre eux. "J'ai la chance de ne jamais etre tombé sur une maison cambriolée !"L'été, avec la hausse des départs en vacance, le nombre de contrôles devient plus important. En juillet, la police de Valenciennes en a effectué plus de 300 dans l'agglomération.