VIDÉO. Coronavirus : quand les pompiers applaudissent les pensionnaires et personnels de l'EHPAD de Bouchain

Il était 20 heures ce 25 mars quand une douzaine de pompiers d'astreinte de la caserne de pompiers de Bouchain, dans le Valenciennois, ont se sont rassemblés devant l'EHPAD Dronsart pour applaudir les personnels et résidents de l'établissement, en cette période difficile de confinement."On a pris nos trois engins, on a juste mis un coup de deux-tons pour ne pas faire peur aux gens et c’était un moment bien sympathique, tout le monde en est sorti heureux, et ça fait du bien !", se réjouit l'adjudant-chef Bruno Boulet, patron de la caserne de Bouchain.



"Dur pour tout le monde"

"Ils sont là, isolés avec leurs résidents, c’est une façon de leur dire qu'on les encourage dans ce qu'ils font", poursuit M. Boulet, au sujet des 70 personnels de l'EHPAD de Bouchain.En dispositif renforcé pour cause de coronavirus, il étaient une vingtaine en poste mercredi soir, à recevoir les applaudissements.Mais les pompiers n'oublient pas les 105 résidents de l'établissement, qui sont privés de visites familiales depuis le début du confinement. "C’est le moment de leur rappeler qu’on est de tout cœur avec eux, même si on n’est pas de leur famille. C'est dur pour tout le monde", rappelle l'adjudant-chef.Evidemment, l'initiative a été très bien reçue du côté de l'EPHAD. "Ils étaient surpris et très contents ! Les réactions sont très positives, il y a vraiment un mouvement général de solidarité", rapporte Franck Bridou, directeur délégué de l'établissement.Mercredi, des fleurs ont été livrées à l'EHPAD de Bouchain, de la part d'un supermarché à Cambrai, et un couple de retraités y a déposé des masques cousus-main.De leur côté, les 31 pompiers de la caserne, tous volontaires, sont "inquiets de la situation" comme l'explique Bruno Boulet, mais "poursuivent leur engagement avec ferveur, malgré tout".