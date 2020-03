VIDÉO. Coronavirus : solidaire, cette Valenciennoise fait les courses pour ses voisins et ses amis soignants

"Ils ne se mettent pas en danger"

Coronavirus : à Valenciennes, elle fait les courses pour ses voisins et ses amis soignants

"Je mets tout sur le palier... c'est bon, tu peux ouvrir !" Plusieurs fois par semaine, Nesrine dépanne ses voisins ou ses amis soignants en faisant leurs courses, après avoir fait la tournée des besoins de chacun."J'appelle mes voisins, que je connaissais pas forcément", explique cette habitante de Valenciennes. "Moi-même, je suis allée faire les courses pour le palier, et puis je me suis rendue compte qu'en allant faire les courses pour tout le monde, il y avait des personnes âgées, qui sortaient avec des béquilles, en motricité réduite.""Je leur ai pris leur numéro de téléphone, et du coup je les appelle un peu tous les jours. Un, ça les rassure parce qu'ils sont paniqués ; et deux, ils vont pas chercher leurs packs d'eau, donc ils ne se mettent pas en danger.""En général, je fais un plein le vendredi, avec beaucoup de courses, et après le mercredi", ajoute-t-elle. "J'ai deux jours dans la semaine où j'ai vraiment des grosses courses à faire pour tout le monde et je fais le tour complet."Supermarché, pharmacie, boulangerie ou tabac, au total, Nesrine fait les courses pour sept personnes, y compris deux amies infirmières qui n'ont plus le temps de s'en charger. Et pour aller les déposer devant chez elles, elle veille scrupuleusement à respecter les mesures d'hygiène et les gestes barrières, en passant une lingette sur chaque poignée de porte ou sur les boutons de l'ascenseur.