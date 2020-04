VIDÉO. Coronavirus : à Valenciennes, les fidèles se tournent vers Notre Dame du Saint-Cordon

Coronavirus : à Valenciennes, les fidèles se tournent vers Notre Dame du Saint-Cordon

Reportage de Laurent Navez et Bertrand Théry - France 3 Nord Pas-de-Calais

Le confinement appelle à "se retourner vers la Vierge Marie", selon le recteur

Le confinement n'entame pas la foi des paroissiens de l'église Saint-Géry de Valenciennes qui est restée ouverte durant cette période, dans le respect des consignes sanitaires.Ce moment de recueillement et de silence au pied de Notre Dame du Saint-Cordon, la patronne de Valenciennes, est important pour les fidèles. Au début du XIe siècle, elle aurait protégé la ville de la peste selon les paroissiens qui la sollicent désormais pour affronter l'épidémie du coronavirus."D'habitude, je prie pour ce qui me concerne, mais là, je demande une protection pour l'ensemble de la population. Je viens ici, je mets un cierge et j'ai une pensée pour tous ceux qui sont malades", confie cette paroissienne.Malgré ses 95 ans, cette autre fidèle continue de se rendre à l'église où elle demande protection et réconfort maternel : "Je l'appelle maman du ciel. C'est ma maman du ciel, c'est la maman de tout le monde, il faut s'en rendre compte. J'aimerais bien être dans ses bras."Notre Dame du Saint-Cordon n'a fait qu'une brève apparition cette année sur le perron de son sanctuaire, à l'occasion du dimanche de Pâques.Le confinement a freiné les visites dans l'église, mais il n'a rien entamé de la foi des paroissiens en la Vierge Marie, selon Jean-Marie Launay, recteur du sanctuaire du Saint-Cordon : "Nous venons de commémorer le Vendredi saint où la Vierge Marie était au pied de la croix de son fils, Jésus. Donc, évidemment, quand il y a de nouvelles croix qui sont plantées un peu partout sur la planète, naturellement, on se retourne vers la Vierge Marie."La Vierge pourra-t-elle sortir pour le 1012e tour du Saint-Cordon, prévue en septembre prochain ? C'est l'espoir du recteur qui garantit que la procession s'adaptera aux préconisations sanitaires du moment.