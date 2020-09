VIDÉO. Covid-19 - Waziers : des centaines de personnes se déplacent pour une journée dépistage

Opération de tests de dépistage du Covid-19 à Waziers

Capacité de 1000 tests

Voici les dates et villes des Hauts-de-France où sont organisées les prochaines journée de dépistage

Jeudi 10 septembre - Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), Maison de quartier Darcy, impasse Louise Michel - de 9h à 13h et de 14h à 17h30



Jeudi 10 septembre -Villers-Cotterêts (Aisne) - Salle Demoustier, place des écoles - de 10h à 17h



Jeudi 10 septembre - Waziers (Nord) - Quartier Notre Dame, salle polyvalente - de 9h à 18hjeudi



10 septembre - Amiens (Somme) UFR des sciences, 33 rue ST LEU de 11h à 14h (réservé uniquement aux étudiant.(e).s de l'UPJV)



Vendredi 11 septembre - Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), Maison de quartier Kennedy, rue de Conchali - de 9h à 13h et de 14h à 17h30



Vendredi 11 septembre - Saultain (Nord), salle des fêtes de 9h à 18h



Vendredi 11 septembre - Abbeville (Somme) - Quartier Province, place rue de Normandie face aux écoles Picardie - de 9h à 17h



Lundi 14 septembre - Socx (Nord), parking de la mairie de 8h à 13h



Mercredi 16 septembre - Viry Noureuil (Aisne) - parking du Centre Commercial Auchan, de 12h à 19h



Mercredi 16 septembre - Villeneuve d'Ascq (Nord) - salle Marianne, quartier Annapes - de 9h à 18h



Mercredi 16 septembre - Feignies (Nord) - Centre Emile Colmant, Rue Derkenne - de 9h à 18h



Mardi 22 septembre — Haubourdin (Nord) — Espace Beaupré, avenue Beaupré de 9 h à 18 h



Mercredi 23 septembre - Saint-Saulve (Nord), Salle des Fêtes, 8 place Louis Maillard - de 9h à 18h



Mercredi 23 septembre – Marcq-en-Barœul (Nord) — Salle des parieurs de l’hippodrome, de 9 h à 18 h



Lundi 28 septembre — Seclin (Nord) – Salle des sports Durot, de 9h à 18h



Mercredi 30 septembre — Onnaing (Nord) — Salle des fêtes, rue Victor Hugo, de 8h30 à 17h



Mercredi 14 octobre – Bruay-sur-l’Escaut (Nord) - Salle Jean Macé, à coté de l’école Emile Zola, rue Emile Zola, de 9h à 17h.

Il fallait prendre son mal en patience, ce jeudi matin, pour pouvoir se faire dépister dans une salle polyvalente située au coeur du quartier populaire Notre-Dame à Waziers, près de Valenciennes (Nord).Il y avait déjà une grande file d'attente avant même l'ouverture. Cette journée de tests massifs est organisée par l'ARS, d'autres opérations similaires sont menées dans plusieurs villes de la région A 15 heures, 330 tests avaient déjà été réalisés. "Ca fait bizarre au niveau du nez, mais c'est très important de le faire", nous confie une habitante de Waziers, qui vient de subir le test avec l'écouvillon dans le nez."Le fait que ce soit organisé par la ville, c'est intéressant pour nous. Les laboratoires sont débordés, il y a une liste d'attente", dit cette autre dame."Cette pandémie est mondiale, tout le monde la subit, et du coup au niveau local, quand on est maire d'une ville, ce qu'on peut faire c'est mettre à disposition les moyens aussi bien matériels que humains. Là, on le fait en partenariat avec le centre social de la ville", explique Laurent Desmons (SE), maire de Waziers.Le laboratoire partenaire de l'opération a une capacité de 1000 tests pour cette journée de dépistage. Environ 500 personnes devraient y participer au total.