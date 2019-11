VIDEO. Marie-Christine, 65 ans, élue “Super Mamie” du Nord

Marie-Christine, 65 ans, élue "Super Mamie" du Nord

C'était son rêve. Depuis 5 ans, Marie-Christine Chignard se présentait à l'élection de "Super Mamie". Sa persévérance a payé. Ce dimanche, à Valenciennes, elle a été élue face à 4 autres candidates du département du Nord. "Je vous remercie du fond du coeur. Merci, merci !", a-t-elle lancé au public, en pleurs, à l'annonce de son élection.Marie-Christine Chignard, 65 ans est originaire de Teteghem. Elle a 2 enfants, 3 petits enfants. Après avoir exercé le métier d’assistante maternelle durant 40 ans, elle pratique désormais le bowling et est bénévole dans plusieurs associations dont la SPA. "J'ai été veuve de bonne heure. Donc malheureusement, il faut s'accrocher, on s'accroche", explique-t-elle. Je fais tout pour mes petits-enfants. C'est merveilleux d'être mamie. Que du bonheur !"Ce dimanche, sa fille a témoigné auprès du jury : "Tu aimes la vie, tu aimes les autres. tu es une mamie au grand coeur". Les candidates doivent également danser et avoir de la personnalité. Marie-Christine Chignard a fait un tour de magie devant le public. Elle a séduit le public de la 24ème édition de ce concours.La Super Mamie nordiste 2019 représentera le département au concours national en mai prochain.