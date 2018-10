VIDÉO. Mondial 2019 de football féminin : Valenciennes, ville hôte, recrute des bénévoles

​​​​​​​Mondial 2019 de football féminin : Valenciennes, ville hôte, recrute des bénévoles

Justine Olivier, 20 ans - étudiante ; Anthony Rocher, bénévole pour l'entretien - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage d'Ali Benbournane et Bertrand Théry. Montage de Fanny Duhem.

Étape sous le soleil nordiste de @Valmetropole aujd, en présence de Grégory Pujol, parrain de la #FIFAWWC #France2019 à Valenciennes. Les billets pour les 6 matches qui auront lieu au @stadeduhainaut seront dispos à partir du 19/10 sur https://t.co/cxlWw73eEk #daretoshine pic.twitter.com/HgSs2QXdKt — Laura Goutry (@_Lauralia) 4 octobre 2018

à moins d'un an du coup d'envoi de la Coupe du monde féminine de football, organisée l'année prochaine en France.Le Stade du Hainaut et ses quelques font partie des neuf retenus pour la compétition (aux côtés de Paris, Lyon, Nice, Montpellier, Rennes, Le Havre, Reims et Grenoble)Avec six matches programmés du 9 au 29 juin, Valenciennes accueillera beaucoup de monde pendant la compétition et vise, au total,. Sur les 900 candidats qui se présentent à l'entretien à partir de ce lundi,Les critères ? Il doit s'agir de "" note Anthony Rocher, lui-même bénévole et en charge des entretiens. "Ensuite, on axe sur les postes et les préférences et les choix pour que le bénévole puisse s'éclater. Le but, c'est vraiment de s'impliquer mais de s'amuser, de profiter de l'événement mais surtout de rendre une bonne image du Nord."Car: ni le Stade-Pierre Mauroy à Lille, ni le Stade Bollaert-Dellelis à Lens, ni le Stade de la Licorne à Amiens n'accueilleront le moindre match (même si une rencontre amicale France-Mexique s'est tenue à Amiens en septembre Les billets pour assister aux matches serontsur le site de la Fifa La compétition se tiendra du. Les Américaines avaient remporté la précédente Coupe du Monde au Canada.