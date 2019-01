VIDÉO. Nord : l'EFS à nouveau en pénurie de dons du sang en période de fêtes

"Les besoins sont continus"

Nord : l'EFS à nouveau en pénurie de dons du sang en période de fêtes

Dr Geneviève N'Diaye, Responsable EFS Valenciennes ; Amélie Dubeaurepaire, Responsable infirmières EFS Valenciennes - Reportage de Didier Pithon et Bertrand Théry.

C'est. L'Établissement français du sang (EFS) est à nouveau en pénurie. Les fêtes font partie des périodes pendant lesquelles peu de donneurs viennent.Pourtant, "les besoins sont continus, quelle que soit la période" souligne le Dr. Geneviève N'Diaye, responsable de l'EFS de Valenciennes. "ou lorsqu'il y a des longs week-end".Pourtant, confie-t-elle, ". On m'a raconté que samedi, y avait très peu de rendez-vous de plasma, et beaucoup de donneurs se sont présentés spontanément en demandant s'il y avait de la place, et il y en avait !"On estime que 1000 dons sont nécessaires tous les jours pour répondre aux besoins de la population dans les Hauts-de-France.