VIDÉO. "On ouvre toute la machine" : dans les coulisses de la centrale thermique de Bouchain, à l'arrêt depuis un mois

En maintenance. La centrale EDF à gaz de Bouchain est à l'arrêt depuis le 30 mai pour des travaux menés par des ouvriers spécialisés dans le travail en hauteur - la tour aéroréfrigérante s'élève à 125 mètres.

"Des cordistes travaillent le long de la paroi et contrôlent l'état du béton pour faire les petites réparations nécessaires", explique Xavier Delorme, directeur de la plus grande centrale thermique de France, située dans l'agglomération de Valenciennes.

La tour aéroréfrigérante culmine à 125 mètres de haut. • © B. Théry - France 3 Hauts de France

Une première depuis son installation

C'est la première fois depuis son installation en 2016 que la turbine fait l'objet d'une maintenance générale. "On ouvre toute la machine, le compresseur, les chambres de combustion et toute la partie turbine. C'est comme si on ouvrait un gros moteur d'avion dont on faisait la maintenance principale", détaille Philippe Lambin, chef du service de maintenance de la centrale.

Près de 400 salariés sont mobilisés actuellement, soit huit fois plus que d'habitude. Une centaine de salariés étrangers travaille également sur les lieux. Xavier Delorme en est satisfait. "C'est un challenge d'avoir réussi à mobiliser à cette période et en pleine crise sanitaire." Le confinement, lié à l'épidémie de coronavirus Covid-19, n'a pas modifié les plans du Cycle Combiné Gaz de Bouchain.

Le chantier, estimé à 15 millions d'euros, doit se terminer dans un mois. La centrale de Bouchain a été élue en 2016 "centrale la plus performante du monde" par le Guinness Book. Elle est en mesure d'alimenter près de 680 000 foyers.