VIDÉO. Orsinval : un phénomène de tuba observé en plein ciel

Un "tuba" a été filmé mardi 11 juin dans la soirée dans le ciel d'Orsinval, entre Valenciennes et Aulnoye-Aymeries. Ce phénomène n'est pas sans rappeler celui des tornades, et pour cause : on parle de tornade lorsqu'un tuba s'étend jusqu'au sol, ou quand des débris ou des poussières sont soulevés du sol.Le phénomène n'est ni exceptionnel, ni dangereux. Il s'agit d'une excroissance à la base d'un nuage, causée par des vents qui tourbillonnent à grande vitesse généralement au sein d'un orage.