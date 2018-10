VIDÉO. À Petite-Forêt, Alstom teste l'“atelier posture” pour s'échauffer avant le travail

Alstom Petite-Forêt teste l'"atelier posture" pour s'échauffer avant le travail

Intervenants : Alain Dujardin, soudeur ; Stéphane Barbier, responsable ligne de production ; Maria Teresa Lo, assistante projet ; Odile Belogne, responsable centre de formation Alstom - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Laurent Navez et Sébastien Gurak. Montage de Marc Graff.

Vertus sociales

Pour de la soudure sans courbatures ou du travail de bureau sans lumbago, Alstom expérimente depuis peu un "atelier posture" dans ses locaux de Petite-Forêt, près de Valenciennes.Les exercices de dix minutes ont lieu après la première tasse de café. "" explique Stéphane Barbier, responsable d'une ligne de production. "Là, au moins, on se regroupe le matin, on se voit, si j'ai des choses importantes à dire, je les dis tout de suite."Chez les métiers techniques et physiques – soudeurs, mécaniciens, chaudronniers – ces exercices mis au point par une entreprise nordiste sont presque indispensables pour le dos et les genoux, mais ils se pratiquent également dans les bureaux.Là, secrétaires et ingénieurs se prêtent aussi à l'atelier. "À force d'être assise toute la journée, on tend à se raidir" confie Maria Teresa Lo, assistante de projet qui constate que "ça détend beaucoup les articulations".D'autant plus que les ateliers ont un autre avantage, celui dedu site ont pris part à ces activités.