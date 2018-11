VIDÉO. Raismes : la mairie expose les ordures déposées sauvagement dans la commune

Raismes : la mairie expose les ordures déposées sauvagement dans la commune





72 000 euros

Opération coup de poing de la municipalité de, près de Valenciennes (Nord), qui ne supporte plus lessur son territoire, notamment aux abords de la forêt.La mairie adurant plusieurs jours, sur la Grand Place, le résultat de trois semaines de dépôts, soiten tout genre répartis dans deux grandes bennes, avec une banderole sur laquelle est inscrit : "Dépôts sauvages, ras-le-bol, tous responsables !".À titre d'exemple, lors du "" organisé le 15 septembre dernier,d'ordures ont été ramassés en une seule journée dans le secteur de laLes services municipaux avaient arrêté depuis trois semaines le ramassage de ces ordures sauvages, afin de les accumuler et ainsi rendre bien visible le manque dede certains. Des comportements qui coûtent cher :sont dépensés chaque année pour ramasser ces déchets. "Avec ça, vous pouvez faire des aménagements urbains, vous pouvez rénover des écoles, vous pouvez donner des services supplémentaires à la population, explique le maire communiste de Raismes. Mais là on ne le fait pas, on ramasse les cochonneries des autres. Ça joue sur l'environnement, ça joue sur l'image de la ville, et sur notre capacité à savoir vivre ensemble", regrette-t-il.Au-delà de cette action choc pour interpeller les, la municipalité compte bien redoubler de vigilance pour empêcher ces dépôts d'ordures sauvages. Elle souhaite par ailleurs mettre en place dessur rendez-vous téléphoniques.Ces dépôts sauvages sont passible d'unede 68 à 1500 euros.