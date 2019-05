VIDEO. Le trophée de la Coupe du Monde de football féminin a fait étape à Valenciennes

Le trophée de la Coupe du Monde de football féminin a fait étape à Valenciennes

Jean-Pierre Papin en VIP

Coupe du monde féminine : coup d'envoi le 7 juin La Coupe du monde fémininé de football débutera le vendredi 7 juin, avec France-Corée du Sud en match d'ouverture au Parc des Princes (Paris). Valenciennes accueillera six rencontres de la compétition au Stade du Hainaut : Dimanche 9 juin, 13h : Australie - Italie (match de poules, Groupe C)

Mercredi 12 juin, 18h : Allemagne - Espagne (match de poules, Groupe B)

Samedi 15 juin, 15h : Pays-Bas - Cameroun (match de poules, Groupe E)

Mardi 18 juin, 21h : Italie-Brésil (match de poules, Groupe C)

Dimanche 23 juin, 17h30 : 8e de finale

Samedi 29 juin, 15h : quart de finale La finale de la compétition se jouera à Lyon, le 7 juillet.

Avant d'accueillir six rencontres de la Coupe du Monde féminine de football, Valenciennes a hébergé, vendredi 17 mai, l'objet de toutes les attentions : le trophée de la compétition. Le temps de quelques heures, le Graal a été présenté aux Nordistes dans l'une des villes hôtes de ce Mondial."C'est une chance énorme, pour une ville comme Valenciennes, d'accueillir le trophée et même d'accueillir des matches. C'est un grand plaisir, on va être vu par le monde entier", commente un spectateur.Dans moins d'un mois, la Coupe du Monde débutera en France. En attendant, l'objet le plus convoité du football féminin fait le tour des neuf villes hôtes. Il terminera son tour de France à Lyon, où aura lieu la finale le 7 juillet.A Valenciennes, le Stade du Hainaut est aux derniers préparatifs avant le début de la compétition, le 7 juin. Et le tirage au sort a gâté la ville nordiste puisque de belles affiches auront lieu avec des équipes telles que le Brésil, l'Australie, l'Italie, et surtout l'Allemagne et les Pays-Bas.Pour célébrer l'événement, Jean-Pierre Papin, l'attaquant vedette des Bleus et ancien joueur valenciennois, a fait le déplacement. "Valenciennes est une terre de football. Il y a un nouveau stade magnifique, je ne suis franchement pas inquiet. Ici, ça va très bien se passer !", estime l'ancien footballeur originaire de Boulogne-sur-Mer qui ne garde "que des bons souvenirs de Valenciennes".Et le Ballon d'Or, que "rien ne destinait" à devenir une star de sa génération, est toujours une figure régionale. "Rencontrer son idole, c'est des sensations bizarres. C'est un grand jour pour moi", estime un fan de Jean-Pierre Papin. Une seconde d'ajouter : "Je jouais beaucoup à Fifa, aux jeux de console. Je prenais toujours le 11 de légende et JPP était présent dans cette équipe."Lui non plus ne ratera pas l'événement : le maire de Valenciennes se prépare déjà à la venue de nombreux touristes . "On a 17 000 Néerlandaises et Néerlandais qui vont débarquer, 15 000 Allemandes et Allemands qui vont venir et forcément, ce sont des gens qui vont circuler dans la ville, anticipe l'édile. Les hôtels sont pleins, ils vont rester, consommer je l'espère..."A Valenciennes, le premier match est programmé le 9 juin. Jusqu'au 7 juillet, 24 équipes vont s'affronter... reste à savoir si la France remportera la coupe.