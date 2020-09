VIDÉO. À Valenciennes, les archéologues s'affairent sur un "chantier exceptionnel"

des fouilles exceptionnelles au cœur de @Valenciennes_ reportage ce soir 19h @F3nord @TheryBertrand découverte d’un hôtel particulier du 15ème siècle pic.twitter.com/hrajsDZzbj — Ali Benbournane (@alibenbournane) September 8, 2020

La patience est récompensée

Ce visage en céramique est typique des trouvailles faites sur ce chantier. • © France 3

Redécouvrir son passé avant de construire le futur

Sur ce chantier de Valenciennes, la minutie paie. Une équipe d'archéologues fouille les restes d'un hôtel particulier du XVe siècle et font de belles découvertes historiques.Il faut être méticuleux pour ne pas passer à côté d'une découverte, explique Alice Bulckaen, archéologue. "Je ne sais pas ce qui va m’attendre 50 cm plus loin mais on sait où on doit s’arrêter, explique-t-elle. Les couches, donc les différentes strates, ne sont pas les mêmes." Pour les distinguer, rien de plus simple : "Ce sont des différences de couleur et aussi de texture", ajoute l'archéologue."Cela reste un chantier exceptionnel" pour Arnaud Tixador, responsable du service archéologie de la municipalité. "C’est dans ce bâtiment, dans son état XVe siècle, qu'est né Charles de Mingoval. C'est le vainqueur de François Ier à la bataille de Pavie, s'exclame-t-il. Donc on n’est pas chez n’importe qui !"

Les fouilles retardent les chantiers prévus à cet endroit, mais ce n'est pas un problème pour Daniel Capelle, adjoint à la vie culturelle et à la valorisation du patrimoine de Valenciennes. "Chaque investisseur sait que quand il investit au centre-ville de Valenciennes, on va rechercher ce qu’était notre passé, assure-t-il. Donc cela fait partie du projet, c’est pris en compte dans le projet [de chantier]".

Reportage de Ali Benbournane, Bertrand Théry.

Les fouilles devraient se poursuivre jusqu'au premier trimestre 2021, le temps de découvrir encore de belles pièces.