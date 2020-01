VIDEO. Valenciennes : le buste en bronze de Pierre Carous, ancien maire, a disparu

Valenciennes : le buste de Pierre Carous, ancien maire, a disparu

A l'entrée de ce complexe sportif de Valenciennes, il ne reste que le socle en béton qui porte son nom....Le buste de Pierre Carous, ancien maire de la ville, a disparu.. C'est sa fille qui s'en est rendu compte la première le 31 décembre : "C'est choquant, explique Nanou Carous Frisbey. On ne sait pas du tout si c'est volé pour le prix du métal. Ou volé pour essayer de revendre. En plus, ça arrive au moment où ça fait trente ans que papa a disparu. Donc, j'avoue que j'ai été extrêmement contrariée".Le buste, le voici, une pièce en bronze d'après un plâtre sculpté par Albert Parisse en 1962. Son vol attriste aussi Olivier Marlière, ancien 1er adjoint de Pierre Carous, à qui il a succédé pendant un an, en 1988, après la démission du maire de Valenciennes. Un fauteuil que Pierre Carous a gardé 40 ans... Maire, député puis sénateur, l'homme a fortement marqué la ville de son empreinte."Pierre Carous a été le grand homme de Valenciennes à partir de la Libération, le grand reconstructeur de Valenciennes même si maintenant le temps a passé, on y pense un peu moins.", explique Olivier Marlière, ancien maire de Valenciennes.La ville s'est engagée a refaire le buste de Pierre Carous mais à partir de quoi ? Il y a bien longtemps que la famille a donné le modèle en plâtre à un antiquaire de Valenciennes. Elle lance aujourd'hui un appel pour le retrouver et l'emprunter, le temps d'en refaire un moulage en bronze.Qu'il soit retrouvé ou refait, le buste pourrait aussi changer de place. La famille et la municipalité examinent d'autres possibilités.