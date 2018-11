VIDEO. Valenciennes élimine Dunkerque en Coupe de France

Le trio Mauricio - Robail - Roudet au rendez-vous

Valenciennes - Dunkerque

pour le Valenciennes FC. Après avoir battu Lens en Ligue 2 le week-en dernier, les Valenciennois se sont cette fois-ci offert Dunkerque (National 1) pour leur entrée en Coupe de France, dans un stade du Hainaut quasiment vide.Tout avait pourtant plutôt mal commencé, puisque le VAFC a été rapidement mené (0-1). Les Dunkerquois ont réussi à mettre le ballon au fond du filet, en profitant d'une énorme bourde défensive de Valenciennes.Le VAFC a immédiatement réussi à égaliser grâce à un penalty transformé par Tony Mauricio (1-1, 12e). Robail donnait ensuite l'avantage aux Valenciennois en fin de première mi-temps, avant que Sébastien Roudet, déjà en très grande forme le week-end dernier face à Lens, ne creuse l'écart en marquant le troisième but pour le VAFC."On fait une grosse erreur sur le but... On a su revenir au score avant de faire preuve de maîtrise pendant une heure, avec une défense inédite. Globalement, on a fait le travail", résumait le coach valenciennois Réginald Ray à la fin du match, même s'il aurait aimé voir un quatrième but de ses joueurs.Valenciennes confirme ainsi sa forme du moment et la logique est respectée puisque c'est le club de Ligue 2 qui s'impose face à celui de National 1.Côté coulisses, le doute plane encore sur le nom du futur repreneur du club.