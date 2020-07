VIDÉO. Valenciennes : un stage de foot pour enfants encadré par la fondation Real Madrid

Stage de Football pour des enfants à Valenciennes avec le Real Madrid • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Des équipements technologiques inédits

Un partenariat pour apprendre

Pour les jeunes joueurs de football du Saint-Waast Cheminots Football Club, le stage de cet été n'est pas comme les autres. Cette année, ces enfants et ados de Valenciennes ont la chance d'être encadrés par des éducateurs de la fondation du Real Madrid, le prestigieux club de football champion d'Espagne.Ils ont la chance, pour une semaine, d'être encadrés par le Madrilène José Aparicio, épaulé par les entraîneurs habituels du club, également bien utiles pour la traduction.Au-delà des progrès sur le terrain, le technicien espagnol essaie également de transmettre certaines valeurs : "L'investissement, l'esprit d'équipe, le respect, ne jamais s'avouer vaincu, la discipline, pour nous c'est essentiel !"Le club espagnol inculque ses méthodes, son exigence, mais n'arrive pas les mains vides. Dans leurs valises, les éducateurs de la fondation Real Madrid ont notamment ramené un ballon connecté, capable de mesurer la puissance des frappes.Pour les joueurs, il suffit de s'équiper d'un bracelet connecté : à chaque tir, la vitesse est calculée et apparaît sur leur poignet.Concentrés, les membres du club sont très fiers de bénéficier de cet encadrement inédit.Lina Belabdili a 14 ans et jouera l'an prochain sa première saison à Valenciennes. Ce stage est l'occasion de "se mettre à niveau, c'est une préparation pour la nouvelle saison", indique-t-elle. Avec 30 heures d'entrainement, cette semaine est sur un rythme intensif, mais ça n'est pas pour déplaire aux joueurs.C'est même un honneur pour Madjid Belhouari, président du Saint-Waast Cheminots Football Club : "On accueille le club champion d'Espagne. La priorité était de pouvoir leur mettre à disposition nos éducateurs pour qu'ils apprennent la méthodologie madrilène."Un véritable gain de compétences pour le club, "super gagnant", selon son président.