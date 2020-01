VIDEOS. Coupe de France : le VAFC éliminé par Dijon, revoyez tous les buts

VAFC-Dijon : l'ouverture du score dijonnaise

VAFC-Dijon : l'égalisation valenciennoise

VAFC-Dijon : le deuxième but dijonnais

Ce sont les Dijonnais, pensionnaires de Ligue 1, qui ont ouvert le score à la 14à la suite d'un long raid, côté droit de Stephy Mavididi, qui est parvenu à centrer pour Frédéric Sammaritano, auteur du but.Mais les Valenciennois ont su vite réagir. Deux minutes plus tard, Kevin Cabral a obtienu une faute dans la surface. Teddy Chevalier s'est chargé de transformer le pénalty, ramenant ainsi les deux équipes à égalité 1-1.Mais malgré un match équilibré, les Nordistes encaissaient un second but dijonnais à la 74minute, Wesley Lautoa reprenant d'une frappe sans contrôle un ballon repoussé par la défense valenciennoise après un coup-franc de Mounir Chouiar.Menés au score, le VAFC manquait de peu l'égalisation à la 86minute, mais la frappe de Malek Chergui passait au-dessus du but bourguignon. Deux minutes plus tard, Teddy Chevalier se ratait à son tour face au gardien du DFCO, levant trop son tir.Valenciennes s'incline finalement 1-2 et sort de la compétition. Sur six clubs des Hauts-de-France engagés dans ces 32de finale de la Coupe de France, seul le LOSC s'est qualifié pour les 16contre les amateurs de Raon-l'Etape.Outre le VAFC, Amiens, Chambly, Le Portel et Grande-Synthe ont tous été éliminés.