Vieux-Condé : des lycéens réalisent un banc d'essai pour le géant des trains Bombardier

Crespin : des lycéens réalisent un banc d'essai pour le géant des trains Bombardier

Exercice grandeur nature

Ils lèvent le voile sur: un banc d'essai pourEt pas pour n'importe quel groupe :, l'un des géants du secteur. Un challenge pour ces étudiants. "C'était surtout un défi personnel, avec mes camarades, de réaliser ça, et aujourd'hui on y est arrivé donc on est très contents", sourit Kyllian, étudiant en BTS.Fonction de ce banc d'essai : mener une série de tests sur les commandes du train, un organe vital. C'est la deuxième fois que Bombardier confie auxun projet de cet envergure. Un pari risqué et assumé."Le partenariat permet de, un vrai projet puisque le manipulateur est un organe sécuritaire du train", explique Yannick Weens, ingénieur à Bombardier et tuteur sur le projet."Le banc test qui a été créé par les étudiants va êtredans la mise en service courante du train, c'est-à-dire que", poursuit l'ingénieur.Unque les profs de cet établissement se font fort d'exploiter. "Ce qui est intéressant pour nous, pour l'établissement, c'est d'arriver à faire travailler nos étudiantscomme une mini-entreprise avec un cahier des charges, un planning prévisionnel, des fournisseurs, des appels d'offre, des commandes...", précise Bernard Duchene, professeur de génie électrique.Le groupe Bombardier est un desdans la région : une raison de plus de travailler avec cette multinationale.