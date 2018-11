L'alerte est donnée peu avant 11h ce samedi matin, mais il est déjà trop tard. Les pompiers de Vieux-Condé, soutenus par les renforts venus de Saint-Amand-les-Eaux et de Valenciennes remontent un corps inanimé sur les berges de la Gare d'eau.



Celui d'un homme, d'une cinquantaine d'années. Aucun témoin n'a assisté au drame : l'autopsie seule devra déterminer les causes de la mort. Les eaux sont plutôt profondes et les températures hivernales ont fait chuter celle du bassin en dessous de zéro. Malaise ou accident de pêche, les chances de survie de la victime étaient réduites par cette combinaison de facteurs.