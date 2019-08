Vieux-Condé : le tireur qui a blessé au visage un ado de 15 ans a été condamné à trois ans de prison ferme

"Ne se rappelle pas"

Lundi 12 août, Lofti Ben Mohamed a été condamné à 4 ans de prison, dont une avec sursis, au tribunal de grande instance de Valenciennes, pour avoir blessé par balle un adolescent de 15 ans, a annoncé La Voix du Nord Dans la nuit du 5 au 6 août, une bande de jeunes se retrouve à la rue d'Anjou, dans le quartier de la Solitude de Vieux-Condé, près de Valenciennes. Vers 2h30 du matin, un Condéen âgé de 22 ans, Lofti Ben Mohamed, blesse par balle au visage un adolescent de 15 ans. Celui-ci est transféré au CHR de Valenciennes et ses jours sont vite mis hors de danger . Il souffre d'une fracture ouverte de la mâchoire.Alors que le tireur s'enfuit, il se présente ensuite le soir-même au commissariat. Mais, durant le procès, le jeune homme n'en a pas dit plus sur les circonstances du drame, selon La Voix du Nord . Il explique "ne pas se rappeler", étant alcoolisé, et jure que c'était "un tir involontaire".Grâce aux caméras de surveillance, le tribunal a pu saisir quelques instants de cette soirée. Alors que Lofti affirme que le tir est parti involontairement lorsqu'il était en train de ranger son arme à feu, l'on voit sur les vidéos que son bras était tendu et en position de tir.Des images qui ont convaincu le tribunal de le condamner. Il va faire appel de la décision.