Villereau : l'adolescente de 14 ans portée disparue a été retrouvée saine et sauve

La jeune Chloé a été retrouvée saine et sauve, a annoncé ce jeudi 25 avril la gendarmerie du Nord. La jeune fille n'avait plus donné signe de vie depuis ce mercredi midi et avait été vue pour la dernière fois à Villereau près du Quesnoy.La gendarmerie, soupçonnant une fugue, avait rapidement lancé un appel à témoins pour la retrouver. Ce dernier est donc terminé.