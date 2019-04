Villereau : disparition inquiétante d'une adolescente de 14 ans

La jeune Chloé n'a plus donné signe de vie depuis ce mercredi 11 heures. Elle a été vue pour la dernière fois à Villereau près du Quesnoy. La gendarmerie soupçonne une fugue.Âgée de 14 ans, l'adolescente mesure 1m55, est de corpulence moyenne à forte et de style méditéranéen. Au moment de la disparition, elle portait un blouson type "bombers", noir satiné, un pantalon noir, avec un liseret blanc et vert sur le côté et des basket Puma noires.Si vous pensez l'avoir aperçu ou avez des informations sur cette jeune fille, vous pouvez contacter la brigade du Quesnoy au 03 27 49 10 18 ou en faisant le 17.