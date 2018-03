Le “violeur de la Sambre” devant la juge d'instruction pour la première fois

D'autres victimes en Belgique

Interpellé fin février devant son domicile de, 57 ans, a été mis en examen et écroué dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en 1996 portant surLors de sa garde à vue, il avait, selon le procureur de la République de Valenciennes Jean- Philippe Vicentini.Dino Scala, marié et père de trois enfants, est désormais identifié par la policeC'est dans la vallée industrieuse de cette rivière franco-belge qu'il aurait en effet commis les 19 viols et agressions sexuelles relevant deAvec un: les femmes étaientau petit matin, par un homme ganté etAgent d'entretien de profession à, près de la frontière belge, il a été confondu par les enquêteurs de la police judiciaire de Lille à la suite d'une(Belgique), commune jouxtant Jeumont, de l'autre côté de la frontière.La PJ a depuis entrepris de La justice belge enquête pour sa part sur huit dossiers dans cette affaire , selon le procureur de Charleroi Vincent Fiasse: celui de l'agression du 5 février ayant conduit à l'arrestation, et sept autres rouverts portant sur des infractions potentiellement imputables à Scala, entre 2004-2009. Desdevront le confirmer.Une réunion auentre magistrats et victimes doit avoir lieu jeudi en fin de journée.