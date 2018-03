Une voiturette pour se rendre au bloc opératoire : l'hôpital de Valenciennes fait des émules

46 voiturettes financées par les sponsors

La vidéo a faitMi-janvier, nous partagions un reportage sur cette initiative de l'hôpital de: permettre aux jeunes patients de se rendre, pour leur ôter un peu de stress. Résultat :et près de 10 000 partages, sans compter les autres réseaux sociaux..."Deux ou trois personnes m'ont envoyé la vidéo et je me suis dit que c'était sympa,", explique David, un habitant d'Orléans. Il, qu'il connaît, demande s'il en a encore en stock. Et se met en tête depour en financer 2 ou 3, à destination de l'hôpital d'Orléans. "."Car après avoir créé une page Facebook pour mobiliser d'éventuels partenaires, David est. "", s'exclame-t-il. "." En parallèle de son activité, il s'occupe donc de répartir les voiturettes ainsi financées., trois autres dans deux cliniques privées de la ville."On a reçu dequi demandaient si on en avait encore en stock. On va donc les envoyer à. Et on en renvoie 3/4 àaussi !" Une manière de remercier