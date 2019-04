Wallers : le souvenir de l'incendie de l'église Saint-Vaast ravivé par les flammes de Notre-Dame

Reportage de Charlotte Dupon et Bertrand Théry.

Plus de 5 millions d'euros pour reconstruire

Le, vers 16h45, un feu se déclarait sur la toiture de, ravageant la charpente de l'édifice en seulement 45 minutes. A l'origine du sinistre : un accident de chantier.Le clocher était tombé. Seuls les murs, des morceaux de vitraux et quelques objets avaient survécu aux flammes. Une tragédie qui résonne aujourd'hui avec l. "Quand j'ai vu la flèche tomber, j'ai tout de suite revenu le clocher de Wallers tomber et les conséquences que ça a eu sur le reste", témoigne. "C'était même incroyable de voir des gens peu habitués à fréquenter l'église se masser pour soutenir et être présents".Très vite, les habitants de Wallers s'étaient mobilisés, rassemblant 11 000 euros., pour un coût total de 5,74 millions d'euros. "Reconstruire à l'identique, c'était impossible", rappelle. "On voulait vraiment faire une église qui correspondait à notre époque tout en gardant ce qui était ancien, comme au niveau des vitraux ou au niveau des briques".L'église Saint-Vaast reconstruite affiche sa modernité avec des leds au plafond pour reconstituer un ciel étoilé, des lumières chauffantes et une statue contemporaine. Mais la mairie conserve encore précieusement ce qu'il reste des cloches détruites dans l'incendie.Aujourd'hui, les paroissiens de Saint-Vaast envisagent de se mobiliser de nouveau pour Notre-Dame.