La zone rouge se rapproche pour le VAFC battu à Metz

Le déplacement à Metz, tout juste promu en Ligue 1, n'était pas le meilleur endroit pour relancer le VAFC. Les hommes de Réginald Ray ont été sèchement battus (0-3) et enchaînent une troisième défaite consécutive après Béziers et Niort Avant le match, les Valenciennois ont offert une haie d'honneur à leurs hôtes, pour saluer leur montée en Ligue 1, comme le montrent ces images de notre confrère de La Voix du Nord.Les Nordistes ont eu la première occasion. Dès la troisième minute, Gaétan Robail butait sur le gardien messin, Alexandre Oukidja, passé par le LOSC.Puis à la dixième minute, Florian Raspentino trouvait la barre transversale sur une belle frappe. Mais contre le cours du jeu, c’est Metz qui a pris l’avantage avec un but d’Opa Nguette sur un centre de Thomas Delaine (17ème, 0-1).Le but messin a assommé les Nordistes et Habib Diallo en a profité pour inscrire un doublé en cinq minutes. L’attaquant sénégalais, révélation de cette saison de Ligue 2, a d’abord placé sa tête sur un corner (25ème, 0-2). Puis il a transformé un penalty pour inscrire son 25ème but de la saison (30ème, 0-3).En deuxième mi-temps, le VAFC s’est procuré quelques occasions, et aurait pu bénéficier d’un penalty sur une frappe de Kevin Cabral, contrée de la main par un défenseur messin (79ème).Impuissant, Valenciennes enchaîne une troisième défaite consécutive et un cinquième match sans victoire. Mais surtout, la zone rouge se rapproche pour les hommes de Réginald Ray. Avec la victoire d’Ajaccio contre Orléans, ils n’ont plus que deux points d’avance sur la 18ème place, synonyme de match couperet contre le troisième de National 1 pour se maintenir en Ligue 2.Valenciennes recevra Le Havre, septième, vendredi prochain au stade du Hainaut. Réginald Ray pourra compter sur son capitaine, Sébastien Roudet. Initialement suspendu contre les Normands, le milieu offensif a vu sa sanction levée par la commission de discipline jeudi. Il disputera donc son dernier match au Hainaut avant de quitter le club en fin de saison.Dans le haut du classement, le Paris FC a pris provisoirement cinq points d’avance sur le RC Lens avec sa victoire contre Grenoble (1-0). Les Sang et Or reçoivent Clermont ce samedi à 15 heures, pour se rapprocher du top 5, et disputer les barrages d’accession en Ligue 1.