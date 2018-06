Vendeville : un couple se dispute sur l'A1, elle descend de voiture et traverse l'autoroute

Une dispute conjugale dans une voiture a dégénéré et provoqué une petite pagaille ce mardi en milieu d'après-midi sur l'autoroute A1, à hauteur de Vendeville.



Très énervée, une automobiliste a stoppé son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence dans le sens Paris-Lille, a coupé le moteur, puis a quitté la voiture en y laissant son compagnon. La dame a alors traversé les voies à pied, pour se retrouver de l'autre côté de l'autoroute dans le sens Lille-Paris.

Le compagnon laissé sur l'A1 Des motards de la CRS autoroutière et un véhicule de police sont intervenus rapidement, alors que plus de 7 kilomètres de bouchons se formaient dans les deux sens.



Invitée à regagner son véhicule, l'automobiliste a donc retraversé l'autoroute, puis est finalement repartie avec sa voiture, laissant son compagnon sur le bord de la route. La réconciliation sur place n'a pas été possible. Ce dernier a ensuite été raccompagné sur Lille par les forces de l'ordre.



Heureusement personne n'a été blessé, et la circulation est revenue à la normale après 16 heures.