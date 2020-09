VIDEO. 10 septembre 1979 : revivez la 50ème édition du Grand Prix de Fourmies (avec Hinault et Vandenbroucke)

De quand date ce reportage ?

Le Grand Prix de Fourmies de 1979

De quoi parle-t-il ? Qu’ y voit-on ?

Ce qu’on aime ?

365 reportages d'archives pour fêter les 70 ans de la télé régionale 70 ans de la télévision dans le Nord Pas-de-Calais, ce sont des centaines de techniciens et de journalistes qui ont travaillé pour vous faire découvrir des petites histoires et des grands moments de notre région. Pour l’anniversaire de notre télévision, nous avons choisi quelques-uns de ces instants-là, petites pépites du quotidien. Pendant un an, découvrez l’actualité du jour mais à la date d’une autre année !



Ce reportage a été diffusé dans le journal télévisé de FR3 Nord Pas-de-Calais du 10 septembre 1979 et a été réalisé par le journaliste Gérard Decq.Nous sommes en septembre 1979 et Bernard Hinault vient de remporter le Tour de France. Aujourd’hui, il affronte Jan Raas, Roland Berland, Jean-Luc Vandenbroucke… Tout le beau monde de la petite reine s’est donc réuni ici pour gagner le Grand Prix de Fourmies. Soit depuis 1929, une journée de course cycliste pour enfiler 200 kilomètres et gravir les routes vallonnées de la Thiérache et de l’Avesnois jusqu’à Fourmies (Nord).Ce 10 septembre 1979, ce sont donc "deux sans-grades qui animent la course pendant 150 km", nous avertit le journaliste. Des outsiders qui faussent vite compagnie au peloton, mais qui sont rattrapés par le Blaireau, entendez Bernard Hinault, ainsi que d’autres coureurs. "Les escarmouches se succèdent, l’allure du peloton augmente et l’avance des fuyards fond rapidement."Dans la suite du reportage, on ne saura rien de ce qui arrive au gagnant du Tour de France, mais ce qu’on y découvre, c’est l’échappée finale et la victoire du Belge Jean-Luc Vandenbroucke. Il devient pour la troisième fois vainqueur de cette course. "Je suis déjà content de cette victoire, et j’irai à Paris-Bruxelles avec un moral de vainqueur". Jean-Luc Vandenbrouck est arrivé 7ème à la course des « Deux Capitales » de 1979.On aime le ton désuet du journaliste, à la fois lymphatique et drôle. On aime la musique, les couleurs des images, le ravitaillement, la chute sans gravité, les paysages, les motos des photographes et les autos des entraîneurs.Le grand Prix de Fourmies n'aura pas lieu cette année en raison du Covid.