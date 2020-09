VIDEO. 13 septembre 1983 : quand un artisan s'équipe pour la première fois d'un ordinateur

De quand date ce reportage ?

L'ordinateur des années 80

De quoi parle-t-il ? Qu’y voit-on ?

Ce qu’on aime ?

365 reportages d'archives pour fêter les 70 ans de la télé régionale 70 ans de la télévision dans le Nord Pas-de-Calais, ce sont des centaines de techniciens et de journalistes qui ont travaillé pour vous faire découvrir des petites histoires et des grands moments de notre région. Pour l’anniversaire de notre télévision, nous avons choisi quelques-uns de ces instants-là, petites pépites du quotidien. Pendant un an, découvrez l’actualité du jour mais à la date d’une autre année !



Ce reportage a été diffusé dans le journal télévisé de FR3 Nord Pas-de-Calais du 13 septembre 1983 et a été réalisé par le journaliste Didier Bouillot.Teletext ? Minitel ? Calculatrice géante ? Non… cette chose est un ordinateur.Nous voilà au temps où il fallait une table entière pour poser sa machine. Où les touches étaient carrées et faisaient "clac-clac". Où les disquettes de 512 octets étaient le summum de la puissance. Où l’écran ne montrait que des lignes vertes. Nous voilà au temps de la modernité. Ici, ce 13 septembre 1983, un artisan de Lys-Lez-Lannoy (Nord) s’équipe en outils informatiques pour gérer sa comptabilité et optimiser sa production. Coût de l’opération 50 000 francs (7200 euros), une somme importante à l’époque.Alors les salariés s’organisent, font des tests, s’énervent un peu : "On fait des essais d’un côté, des essais de l’autre. Je perds du temps et j’arrive à rien", précise la comptable.C’est donc le temps des balbutiements où les programmes n’étaient pas encore imaginés : "Il y a la recherche qui doit se faire pour que l’employé fasse moins d’erreurs, explique le directeur, mais il faut que la disquette (logiciel) comme je vous l’ai dit, soit appropriée à nos besoins. Tant qu’on n’aura pas trouvé ça, on ne pourra rien faire". La finalité de l’achat pour cette entreprise, c’est "qui ne devrait pas, précise le journaliste, y avoir de conséquences sur l’emploi avec en prime des gains de productivité appréciable."On aime le contraste local à boiserie et vieil ordi. On est étonné par la taille et l’aspect d’un ordinateur des années 80. On adore les touches orange vintages, le bruit (cric-cric-cric) de l’imprimante et le vert des lignes écritures sur l’écran minuscule.