VIDEO. 14 septembre 1983. Découvrez la déambulation des supporters Sang et Or à Gand avant un match de coupe d'Europe

Vivez le match Gand-Lens du 14 septembre 1983 côté supporters Sang et Or

365 reportages d'archives pour fêter les 70 ans de la télé régionale 70 ans de la télévision dans le Nord Pas-de-Calais, ce sont des centaines de techniciens et de journalistes qui ont travaillé pour vous faire découvrir des petites histoires et des grands moments de notre région. Pour l’anniversaire de notre télévision, nous avons choisi quelques-uns de ces instants-là, petites pépites du quotidien. Pendant un an, découvrez l’actualité du jour mais à la date d’une autre année !

Ce reportage a été diffusé dans le journal télévisé de FR3 Nord Pas-de-Calais, le 14 septembre 1983, il a été réalisé par Gilles Guillon.Des drapeaux, des polos et des baskets sang et or, tout est chatoyant dans les rues de Gand (Belgique) en cette après-midi du 14 septembre 1983. Entre chansons et déambulations, les supporters lensois envahissent les rues de la ville. Ils attendent le match du soir dans lequel le RC Lens affrontera La Gantoise.Il semblerait que tout ce joyeux bazar coloré n’ait pas plu aux forces de l’ordre du coin. "Si pour certains d’entre eux, le contact avec la Belgique fut plutôt rude, il faut dire que la police belge n’aime pas qu’on trouble la sécurité routière. C’est dans une ambiance de fête arrosée de bière que les supporters ont attendu l’ouverture des portes du stade", explique le journaliste.Dans le stade, sur les 20 000 amateurs de foot, ils étaient 4 000 à soutenir l’équipe de Lens. "De quoi faire oublier aux joueurs de Gérard Houllier (entraîneur du RC Lens de 1882 à 1985) qu’ils étaient en terrain adverse. Mais les cris, les drapeaux d’avant le match n’ont pas suffi à démontrer que si Lens à la frite, Gand à la purée comme on pouvait le lire sur les banderoles."La fin du reportage offre le résumé du match et ses deux buts. Match qui se termine par un dos à dos, soit 1-1, un match nul qui, dans cette coupe d’Europe de 1983, semble être "une bonne affaire". D’ailleurs, "les supporters nordistes ne cachaient pas leurs satisfactions dans les bars des alentours, qui pour l’occasion acceptaient l’argent français", conclut le journaliste.Ces joyeux lurons, toujours aussi sympathiques et chantants, que sont les supporters des Sang et Or. Leurs tenues et chaussures, leurs sourires gourmands et leurs joies de vivre communicatives. On aime la créativité des slogans et le ton amusé du journaliste.Ci-dessous, le reportage fait sur le trajet des supporters lensois allant à Gand, réalisé par le journaliste Jean Crinon.