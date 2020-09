VIDEO. 15 septembre 1979 : quand, où, comment ramasser les champignons ? Les conseils seventies pour faire panier plein

De quand date ce reportage ?

Quelques petits conseils pour ramasser des champignons dans la forêt de Mormal

De quoi parle-t-il ? Qu’y voit-on ?

Ce qu’on aime ?

365 reportages d'archives pour fêter les 70 ans de la télé régionale 70 ans de la télévision dans le Nord Pas-de-Calais, ce sont des centaines de techniciens et de journalistes qui ont travaillé pour vous faire découvrir des petites histoires et des grands moments de notre région. Pour l’anniversaire de notre télévision, nous avons choisi quelques-uns de ces instants-là, petites pépites du quotidien. Pendant un an, découvrez l’actualité du jour mais à la date d’une autre année !



Ce reportage a été diffusé dans le journal télévisé de FR3 Nord Pas-de-Calais, le 15 septembre 1979 et a été réalisé par le journaliste Gérard Dupagny.Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, les mois de septembre passent et ne se ressemblent pas. Mais ils sont LE moment idéal pour aller à la chasse aux champignons. Alors en ce 15 septembre 1979, voilà la forêt de Mormal où les équipes de France 3 ont enfilé leurs bottes pour dégoter les meilleurs coins et les offrir à leurs téléspectateurs préférés. "La pleine saison a commencé, elle se terminera fin octobre avec les premières gelées", glisse le journaliste.Couteau spécialisé, petite brosse, panier… choisissez un bon équipement et la récolte n’en sera que réussie. "Le panier permet de garder le champignon intact, alors qu’avec les sacs en plastique, vous arrivez chez vous avec une bouillie innommable."Desvres, Saint-Amand, Trélon… autant de forêts du Nord Pas-de-Calais qui regorgent de pleurotes ou de trompettes de la mort. Tout est dans la prudence ! "La prudence en mycologie, explique le spécialiste interviewé, est une posture fondamentale." Fondamentale ou pas, le mieux est quand même d’éviter la cueille de champignon qu’on ne sait reconnaître.On aime la balade dans les bois et la douceur tout en kitch des images en couleur. Le ton saccadé du journaliste et la bonhomie des interviewés. On aime les chapeaux, le ton orange des vêtements et les têtes d’un autre temps. On trouve trop mimi le garçonnet fin connaisseur (qui désormais doit avoir une cinquantaine d’années) et qui, mignonnet, nous explique sa cueille et, on rit devant ces hommes qui font une démonstration de la dégustation d’un champignon cru.