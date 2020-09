VIDEO. 4 septembre 1960 : regardez ce reportage-tuto-astuce pour confectionner ses propres jupons

De quand date ce reportage ?

A Raismes, au centre ménager familial du Pinson, la confection d'un jupon.

De quoi parle-t-il ? Qui voit-on ?



Ce qu’on aime ?

365 reportages d'archives pour fêter les 70 ans de la télé régionale 70 ans de la télévision dans le Nord Pas-de-Calais, ce sont des centaines de techniciens et de journalistes qui ont travaillé pour vous faire découvrir des petites histoires et des grands moments de notre région. Pour l’anniversaire de notre télévision, nous avons choisi quelques-uns de ces instants-là, petites pépites du quotidien. Pendant un an, découvrez l’actualité du jour mais à la date d’une autre année

Ce reportage a été diffusé dans le « Magazine du mineur » de FR3 Nord Pas-de-Calais, le 4 septembre 1960. L’émission a été réalisée par Pierre Obry et le sujet « Confection d’un jupon » a été présenté par la speakerine Christiane Rabiega.Oubliez les piercings ou autres tatouages à la mode du moment et bienvenue dans les années 60 au centre des arts ménagers familiale du Pinson à Raismes (Nord). La jeune fille se doit d’y être élégante et légère. Bref, voici un moment télévisuel qui peut parfois sembler un brin patriarcal. « Ici, le jupon est convoité pour toutes celles qui veulent mettre en valeur des jupes larges et vaporeuse, froufrous et dentelles, n’est-ce pas là une marque de féminité ? », nous explique Christiane Rabiega.Dans ce reportage « do it yourself », la jeune ménagère apprend non pas à fabriquer un masque anti-covid mais à coudre The jupon. « Comme Perrette et son pot au lait, soyez court vêtue puisqu’ainsi l’exige la mode», conseille la présentatrice. Pour les bricoleurs et bricoleuses, découvrez le mode d’emploi pour coudre votre propre jupon façon sixties. Tout d’abord, découper les patrons puis tissus et fermer chaque volant pour créer une bande ronde. Ensuite, faites les fronces, raccorder les trois volants « et la dentelle mettra un point final à votre jupon, le rendant agréable à l’œil et très féminin ».On aime le ton désuet du commentaire qui est habillé d’une musique d’ascenseur. On aime l’élégance et les coupes de cheveux d’époque. On aime le défilé tournoyant des jupons, où les demoiselles sont comparées tout en image à des boutons de rose en train d’éclore … Aussi, on note l’astuce des couturières qui est celle d’ « utiliser un couteau chauffé pour créer un bord net si la dépense est trop chère pour vous procurer le ciseau électrique ».