VIDEO. 7 septembre 1984 : nouveaux cartables, chaussettes tirées et mise en plis, revivez une rentrée façon années 80 !

De quand date ce reportage ?

La rentrée scolaire de septembre 1984

De quoi parle-t-il ? Qu'y voit-on ?

Ce qu’on aime ?

365 reportages d'archives pour fêter les 70 ans de la télé régionale 70 ans de la télévision dans le Nord Pas-de-Calais, ce sont des centaines de techniciens et de journalistes qui ont travaillé pour vous faire découvrir des petites histoires et des grands moments de notre région. Pour l’anniversaire de notre télévision, nous avons choisi quelques-uns de ces instants-là, petites pépites du quotidien. Pendant un an, découvrez l’actualité du jour mais à la date d’une autre année !



Ce reportage a été écrit par la journaliste Véronique Pons et diffusé dans le journal télévisé de FR3 Nord Pas-de-Calais, le 7 septembre 1984.Nous sommes à Hallennes-Lez-Haubourdin (près de Lille) et les cartables sont prêts. Ici, une famille nous ouvre ses portes et la maman prépare en vitesse ses enfants, 4 et 6 ans, Catherine et Robert. Ils ont 45 minutes pour fignoler les détails avec une mise en plis du matin, des chaussettes « détourbichonnées », un petit-déjeuner avalé et zou, c’est parti. Les deux marmots tirés à quatre épingles peuvent enfin se faufiler entre les gouttes de septembre pour rejoindre leur école.Sur le chemin, on rencontre des parents inquiets de ne pas avoir de place pour leur tout petit. Puis enfin arrivés, tous les minots du quartier attendent patiemment de découvrir la classe qu’ils partageront avec leurs camarades durant un an. Bref, une rentrée comme toutes les autres.On aime les bols à fleurs et les sets de table. On aime le rire des enfants et leurs cartables rectangles. On aime la pluie de la rentrée, les « K-Way », les couettes des petites filles et la moustache à la mode années 80 du père de famille.