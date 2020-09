VIDEO. 8 septembre 1979 : sérieux, lunettés et concentrés, découvrez les joueurs de la finale du championnat de Scrabble

De quand date ce reportage ?

365 reportages d'archives pour fêter les 70 ans de la télé régionale 70 ans de la télévision dans le Nord Pas-de-Calais, ce sont des centaines de techniciens et de journalistes qui ont travaillé pour vous faire découvrir des petites histoires et des grands moments de notre région. Pour l’anniversaire de notre télévision, nous avons choisi quelques-uns de ces instants-là, petites pépites du quotidien. Pendant un an, découvrez l’actualité du jour mais à la date d’une autre année !



Ce reportage a été diffusé dans le journal télévisé de FR3 Nord Pas-de-Calais, le 8 septembre 1979 et réalisé par la journaliste Sandrine Rigaud.Un jeu mystérieux ? De drôles de lunettes ? 3 minutes pour lever un papier au-dessus de la tête ?Nous sommes à Lesquin (Nord), nous assistons à un concours de Scrabble de 1979 et c'est un temps où il n’y avait pas d’application pour aider le joueur à dénicher le meilleur mot avec sept lettres tirées au sort. Exemple, quel mot peut-on trouver avec 0-I-I-L-L-L-S ? "Stop, papier en l’air !" annonce le présentateur du jeu.Voilà donc un Parisien, un Niçois et même un Belge. Bref 95 joueurs s’affrontent ici pour remporter la 4 ème éditions du championnat de France et, soyez rassurés, car "Le Scrabble en France se porte bien, explique l’interviewé, avec pour objectif, avoir 4000 licenciés à la fin des années 1980". Tout un programme !Enfin pour nos lecteurs expérimentés du jeu, le gagnant de la seconde manche a fait un score de 931 points, respect ! Et pour éliminer tout suspense avec les lettres "0-I-I-L-L-L-S", on peut réaliser un scrabble grâce au mot "lillois"….On aime les lunettes méga rectangulaires, le "C’est celààà" de l’interviewé, si typique de ces années-là. On aime aussi les bobines sérieuses des joueurs et les barbes qui n’ont rien à envier des hipster d'aujourd'hui.