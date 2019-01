VIDÉO. Anhiers : un ancien site minier, classé à l'Unesco, menace de s'effondrer

Anhiers : un ancien site minier, classé à l'Unesco, menace de s'effondrer

"Les Gens de la nuit"

"C'est triste de le voir comme ça". Des décennies après son abandon, le puits 2 de Flines, à Anhiers (Nord) a mauvaise mine. Le site surmonté de son chevalement, inscrit au patrimoine de l'Unesco, tient difficilement debout."Dans deux ans,, donc s'il est toujours dans cet état, je pense que l'Unesco l'enlèvera de son patrimoine" déplore Nadine Vahé-Mortelette, maire sans étiquette d'Anhiers.Car entre les pans de murs qui s'effondrent et la structure qui se fragilise, le site est devenu instable et même dangereux. Pourtant,. La communauté d'agglomération vient de voter le financement d'une étude pour dresser les "pathologies exactes du bâtiment pour pouvoir faire la liste des premiers travaux d'urgence."Dans cette petite commune, en tout cas, tout le monde veut y croire. Commeun ancien mineur pour qui "ça rappelle des bons et des mauvais souvenirs.""Nous on nous appelait les, les" se souvient-il. "Parce qu'on descendait à 6 heures au matin, on remontait à 14 heures de l'après-midi, sans fumer une cigarette, sans rien du tout.."Pour sauver son patrimoine minier, la ville d'Anhiers a lancé un appel aux investisseurs.