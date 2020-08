VIDÉO. Bavay : entre émotion, hommage et humour, la remise d'un "Trophée Covid" dans un EHPAD durement touché

"Mes agents sont entrés en Enfer"

Bavay : émotion, humour et hommage... la remise d'un "Trophée Covid" dans un EHPAD durement touché • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Ne pas se laisser abattre

"Villa Senecta 1 – Coronavirus 0". Voilà ce qu'on pouvait lire, jeudi, sur le "Trophée Covid" remis à une soignante de cet EHPAD de Bavay (Nord), qui a payé un lourd tribut à la pandémie de coronavirus.Aujourd'hui, alors que le virus reprend du terrain, une cérémonie de remise de trophées a été organisée au sein de l'établissement. Un exutoire, mais aussi une manière d'être ensemble et de sourire après les tragédies, tout en rendant hommage aux efforts des soignants."Le soignant, c'est quelqu'un de particulier", salue le directeur Joël Bertiaux. "C'est quelqu'un qui va être capable de risquer sa vie. On prend souvent cette image, durant la crise Covid, quand la porte automatique de l'établissement s'ouvrait, de dire que c'est un peu comme si on entrait en Enfer. C'est exactement ça. Et mes agents sont entrés en Enfer. Et ils ont été là, certains ont travaillé dix, douze heures par jour pendant quatre à cinq semaines, en permanence, sans se poser de questions."Cinquante-trois personnes ont été infectées et trois personnes sont mortes, dans cet EHPAD situé au nord de Valenciennes. Un traumatisme collectif, d'autant plus que certains n'oublieront jamais leur séjour à l'hôpital. Comme Danielle Lemoine, résidente de 77 ans."J'ai eu une angoisse, c'était le deuxième jour où je suis arrivée", se souvient-t-elle. "Ils m'ont demandé si j'avais fait mes papiers pour les acharnements thérapeutiques, tout ça. J'en suis quand même pas encore à ce point-là ! Je me suis dit : 'Ça va être terrible'. Et puis après je me suis dit : 'Bon ! Hé ! T'es pas si malade que ça, alors tu vas pas t'abattre et te laisser abattre !"Comme cette résidente qui refuse de se laisse rabattre, le virus est passé à Bavay sans briser la volonté des soignants. Pourtant, tous savent que le match entre la Villa Senecta et le Covid-19 n'est pas terminé.