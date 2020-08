VIDÉO. Bouchain : des souterrains datant de l'occupation espagnole ont été découverts lors de travaux

Decouverte d'un #souterrain à #Bouchain lors de #travaux. Une ville à l'#histoire chargée, Vauban, Charles-Quint, Louis Xi, François 1er, Jules César... Ce morceau de tunnel vient s'ajouter à un patrimoine déjà très riche. Ce soir sur @F3nord avec @matrapz pic.twitter.com/2ZkSu9Z7xz — Théry Bertrand (@TheryBertrand) August 5, 2020

Bouchain - Découverte archéologique d'une ville souterraine • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Une autre galerie de la commune de Bouchain. • © FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

"Une salle voûtée avec un escalier taillé en pierres blanches... C'est une construction de l'occupation espagnole [16e -17e siècle, ndlr]", déduit Monique Obled, présidente de l'association des amis du musée de Bouchain en détaillant les nouveaux souterrains découverts dans la commune."Maintenant, on commence à donner de l'importance aux vestiges, mais avant, on ne s'en occupait pas", constate la présidente de l'association.Le maire divers-gauche, Ludovic Zientec, a décidé de faire de la préservation du patrimoine son objectif. "Il n'y a pas beaucoup de communes qui possèdent des vestiges de fortifications de ce calibre, de cette dimension. Derrière, il y a forcément une mise en valeur à faire, car au-delà de ça, c'est comprendre un peu d'où l'on vient."La commune possède d'autres souterrains qui ne sont que des "petites parties de ce qu'étaient les galeries et les constructions du temps de Vauban et bien avant à Bouchain".À travers ces galeries, se dessinent les différentes époques qui se sont superposées dans cette ville détenue par les Espagnols, les Autrichiens, et les Français depuis Louis XIV.