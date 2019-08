VIDÉO. Braderie de Lille : la sécurité de l'édition 2019 en cinq chiffres

"Le plus haut niveau de sécurité possible"

26 points d'accès surveillés

Près de 1000 blocs de béton pour empêcher toute intrusion de véhicule

3000 agents des forces de l'ordre

dont 700 agents des CRS

et 853 agents des serviecs de secours (Samu, pompiers, secouristes)

#braderiedelille l'ensemble des services de l’État et de @lillefrance réunis pour s'assurer que cet événement sera une fête joviale, festive et familiale. Rassurer, Veiller, Réagir : 3 priorités qui ont permis de définir ce dispositif de sécurité : https://t.co/FDQVK91y0g pic.twitter.com/g4ON9fRJc3 — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) August 26, 2019

Braderie de Lille : quelle sécurité pour l'édition 2019 ?

[#BraderieLille2019]⚠️ La circulation dans le périmètre de sécurité Braderie sera interdite du vendredi 30 août 19h au lundi 2 septembre 1h. ➡️ https://t.co/WaqtXN9n0m 1/2 pic.twitter.com/pLGSndSSQw — Ville de Lille (@lillefrance) August 26, 2019

Plots de béton, renforts policiers... Plus que quelques jours avant de voir le centre de Lille se transformer en bunker sous haute surveillance. Depuis la reprise de la Braderie de Lille, le dispositif de sécurité se renforce un peu plus chaque année.L'édition 2019, pour laquelle on attend près de 2 millions de personnes, n'y échappe pas. "On a mis tout ça en place pour avoir le plus haut niveau de sécurité possible" confie Jacques Richir, adjoint de Martine Aubry. La preuve en cinq chiffres :Le préfet du Nord, Michel Lalande, insiste lui sur la surveillance aérienne "qui sera assurée par deux vecteurs aériens : d'une part un avion de la Police aux frontières (PAF) muni de caméras, dont les images seront retransmises dans les différents centres de surveillance, et d'autre part un moyen hélicoptère de la gendarmerie nationale".Le secteur de la Braderie sera fermé à la circulation à compter de vendredi 30 août, 16H, jusque dans la nuit de dimanche à lundi.