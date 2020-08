VIDÉO. Canicule : un pic de chaleur attendu ce dimanche dans le Nord

Il fait chaud dans les Hauts-de-France ! La région traverse actuellement une période de canicule et a été placée en alerte orange.

Les températures devraient monter jusqu'à 37 degrés dans les prochains jours. Si la chaleur est exceptionnelle, elle ne suffit pas à elle seule à caractériser un épisode de canicule. En effet, chaque département dispose d'une température "seuil" à partir de laquelle la vigilance orange canicule est déclenchée.

Combien de temps va durer la canicule dans les Hauts-de-France ? L'avis d'un météorologue • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

La canicule va durer jusqu'à 5 jours dans l'est de la région. • © FRANCE 3 NORD-PAS-DE-CALAIS

À Lille, la ville s'organise contre la canicule

Par ces temps de canicule, comment trouver un peu de fraîcheur en ville. Exemple à Lille • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Les conseils à suivre en cas de canicule

Hydratez-vous, buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour

Évitez de consommer de l'alcool, qui vous déshydrate

La journée, fermez les volets, et aérez la nuit

Évitez, si vous le pouvez, de prendre votre véhicule

Mangez en quantité suffisante

Dans le Nord, il faut que les températures dépassent 33 degrés durant trois jours consécutifs et qu'elles ne redescendent pas à moins de 18 degrés la nuit. C'est actuellement le cas, il semblerait que le mercure reste à 20 degrés durant les prochaines nuits.Cet épisode pourrait durer près jusqu'à 5 jours, avec un pic dimanche 9 août."L'Avesnois pourrait frôler les 40 degrés", selon Patrick Marlière, météorologue et directeur d'Agate France, interviewé par France 3 Nord-Pas-de-Calais.Sur le littoral, les températures devraient rester agréables, entre 28 et 31 degrés, un endroit idéal pour échapper à la chaleur, si vous avez la possibilité de vous y rendre.C'est la troisième année consécutive que la région est touchée par un épisode de fortes chaleurs. Les prévisions sont "assez inquiétantes pour les années à venir", précise Patrick Marlière.Avec 33 degrés à l'ombre et jusqu'à 39 degrés à l'ombre, à Lille, la canicule est bien là. Pour les ouvriers contraints de travailler en extérieur, des mesures ont été prises : un démarrage un peu plus tôt le matin, mais surtout "beaucoup d'eau et des pauses régulières", insiste Jules Coppenolle, chef de chantier.Même pour les jeunes vacanciers, la chaleur devient difficile à supporter. À Marcq-en-Barœul, dans un jardin aquatique, les transats sont bien vides, délaissés pour les fontaines à eau. Un père de famille en a même profité pour rafraîchir son bébé : "On est un peu hésitant, elle est petite, mais on lui trempe un peu les jambes, on voit que ça lui fait du bien."Pour une autre famille, direction la Citadelle. Une balade en bateau sur la Deûle a été choisie pour se rafraichir et surtout, être à l'ombre.Si aucune de ses options ne vous convient, vous pouvez toujours opter pour l'un des 8 brumisateurs de la ville ! Au total, 25 points d'eau sont à disposition du public dans la ville. La mairie de Lille a également répertorié l'ensemble des lieux frais de la municipalité.En cas de nécessité, le gouvernement a annoncé hier le lancement d'un numéro vert : 0 800 06 66 66 (de 9 heures à 19 heures, appel gratuit).