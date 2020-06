VIDÉO. Le château d'Esquelbecq, bijou de la Renaissance flamande, a rouvert ses portes ce week-end

Le château d'Esquelbecq, fermé depuis octobre 2019, a enfin pu rouvrir ses portes. Au chantier s'est succédé un long confinement, repoussant jusqu'à ce week-end sa réouverture tant attendue. Ça tombe bien, le soleil était de sortie.

Petit bijou architectural

"C'est du bonheur parce que le temps est canon et c'est vraiment un petit bijou architectural, que je ne connaissais pas et que je commence à découvrir !", s'enthousiasmait Adeline, touriste de la métropole lilloise.

L'édifice est en effet considéré comme "l'un des derniers joyaux flamands de la Renaissance" par son actuel propriétaire, Johan Tamer-Morael. Construit en 1470, ses jardins à la flamande du château ont été quant à eux dessinés au 17e siècle, et rénovés en 2017, permettant à la propriété d'être ouverte au public. Et le jardin continue à s'agrandir.

"L'année dernière, il se terminait ici", montre Johan Tamer-Morael. "Cette année on a décidé de doubler la surface. On a planté plusieurs variétés de légumes venant de la région. On a de la betterave, plusieurs variétés de pommes de terre, on a des haricots, on a des intercultures, qui permettent de nourrir nos sls. Tout ça pour créer un parcours découverte, un parcours pédagogique pour les visiteurs, pour découvrir les légumes de leur région."

Château d'Esquelbecq : visite en famille

Quand aux expositions d'art, elles ont été annulés pour cette année, dans des raisons sanitaires dans le cadre du déconfinement très progressif. À leur place, des chantiers participatifs vont être organisés, pour que le "joyau" des Flandres continue à vivre.