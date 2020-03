VIDÉO. Comment se révolter quand on est sans-papiers ? 

Comment se révolter quand on est sans-papiers ?

Même si on est des sans-papiers, on n'est pas dangereux, mais on est dans le danger.

Mohammed Lakel en a fait les frais en août dernier. Ce militant, arrivé en France en 2012, connu à Lille et à Roubaix, a été expulsé du territoire français. Une énorme mobilisation en soutien a suivi, sans effet.Depuis, il est devenu un symbole de la lutte pour tous les sans-papiers, militants, anonymes ou non. Un cas qui illustre la situation précaire de dizaines de sans-papiers dans la métropole de Lille. Son histoire a mis un visage sur toutes les histoires similaires.Un reportage de Nassim Sidhoum et Lucile CoppalleDessins : Amina BoukhariSans-papiers rime avec précarité : difficulté d'accès à l'emploi, aux études, au logement, à la santé. Sans oublier la peur continuelle d'être contrôlé...Écriture et réalisation : Lucile Coppalle, Nassim SidhoumRédaction en chef : Martin DelacouxAnimation et formation : Flora BeillouinAide au tournage : Quentin ObarowskiRemerciements : Le Comité des Sans Papiers 59 et Mohamed LakelMusique générique : Tanguy Jouan