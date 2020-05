VIDÉO. Coronavirus : ce parc d'attractions familial du Valenciennois se prépare à la réouverture

Dans le Valenciennois, le parc d'attractions le Fleury se prépare à une possible réouverture.

Reportage de Florence Mabille de Poncheville et Bertrand Théry

Le Parc Le Fleury aurait dû débuter sa saison au début du mois d'avril mais l'épidémie de coronavirus en a décidé autrement. Les 200 000 visiteurs annuels, dont 80% des Hauts-de-France, devront encore patienter avant de profiter des 24 attractions du parc.La profession négocie en ce moment pour permettre aux parcs de loisirs, touchés de flein fouet par l'épidémie, de rouvrir le 11 juin prochain. Si Teddy Vandriesse, le propriétaire du Fleury, a déjà perdu 35% de son chiffre d'affaire de l'année, il veut encore y croire : "On est la proposition alternative qui va permettre au gens de sortir sans s'éloigner en respectant les règles. (...) Notre proximité va être le point le plus important."En attendant les clients, Teddy Vandriesse et sa compagne, qui ont racheté le parc en 2011, ont décidé de prendre de l'avance sur l'entretien du Fleury. Des installations pour Halloween à l'automne prochain sont par exemple déjà en préparation.Malgré tout, la plus grosse incertitude pour les propriétaires vient de la partie aquatique du parc : pour le moment, les vestiaires ne permettent pas de respecter les règles de distanciation sociale. Sinon, un cahier des charges sanitaire est en cours. Il prévoit du marquage au sol pour les files d'attente, du gel hydroalcoolique à la montée et à la descente des attractions, pour fonctionner cet été.Dans la région, le parc Bagatelle a lui aussi reporté son ouverture à une date inconnue, tout comme le parc Bellewaerde en Belgique.